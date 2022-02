Table ronde et Projection – Les Femmes Pionnières de la danse moderne Musée des Beaux Arts de Limoges (Auditorium), 9 mars 2022, Limoges.

**-Table ronde ● Pionnières de la danse : focus sur Isadora Duncan et Ida Rubinstein** Autour des spectacles Isadora Duncan & Ida, don’t cry me love Au début du 20e siècle, des femmes libres, indépendantes, avant-gardistes, ont révolutionné l’art de la danse. Quelles libertés gestuelles, formelles, ont-elles ouvertes ? Quelle place leur a été faite dans l’histoire de leur art ? Discussion avec Elisabeth Schwartz, danseuse, chercheuse, historienne de la danse, interprète de la pièce Isadora Duncan de Jérôme Bel et Lara Barsacq danseuse et chorégraphe, qui creuse la mémoire des Ballets Russes, et rend hommage à Ida Rubinstein dans Ida, don’t cry me love. Table ronde animée par Stéphanie Pichon, journaliste, co-fondatrice de l’association Books on the Move. En partenariat avec l’association Books on the move & **-Films historiques autour de la danse moderne** Autour des spectacles Isadora Duncan, Ida, don’t cry me love & Loïe Fuller : Research Danse nous vous proposons de venir découvrir des images inédites d’une période où des femmes, danseuses et chorégraphes, ont révolutionné la danse de leur époque : • Extraits de La féerie des ballets fantastiques de Loïe Fuller (3 chorégraphies dansées par la Cie de Loïe Fuller) • Isadora Duncan dansant (30 secondes des seules images filmées de l’artiste) • Odile et Valérie Pyros dansant 2 chorégraphies d’Isadora Duncan • Archives de la Denishawn (école crée par Ruth Saint Denis et Ted Shawn) • Air for the G String chorégraphie de Doris Humphrey • Solos de et avec Mary Wigman En partenariat avec le Centre National de la Danse. **Tout public** **Entrée libre** **Réservation recommandée : 05 55 45 94 11 / [gregory.deglane@limoges.fr](mailto:gregory.deglane@limoges.fr)**

Dans le cadre du festival Danse émoi, Les Centres Culturels proposent une table ronde et une projection sur la thématique des femmes pionnières de la danse moderne.

