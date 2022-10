TABLE-RONDE ET LECTURES MUSICALES Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

TABLE-RONDE ET LECTURES MUSICALES

2022-10-22 18:00:00

8 Rue de l'Etoile Auditorium du CIM Bar-le-Duc

2022-10-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-22

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile

Bar-le-Duc

Meuse Table-ronde avec Jan Carson à la librairie la Fabrique de Bar-le-Duc.

Suivi des Lectures musicales au CIM à Bar-le-Duc en présence de l’auteure.

Lectures bilingues d’après des nouvelles inédites de Jan CARSON avec les étudiants de l’INSPE, l’Irish Music Ensemble et l’atelier de musique assistée par ordinateur du CIM.

Dans le cadre de la résidence ARIEL (Auteur en Résidence Internationale En Lorraine).

Réservations conseillées pour les lectures musicales.

Entrée gratuite. +33 3 29 79 09 38 https://mediatheques.meusegrandsud.fr/ Jan Carson

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc

