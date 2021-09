Paris Halle pajol île de France, Paris Table-Ronde et débat: “Vieillissement et Grande pauvreté” Halle pajol Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Table-Ronde et débat: “Vieillissement et Grande pauvreté” Halle pajol, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 14h à 16h

gratuit

Les Rencontres du Refus de la Misère abordent de façon pluridisciplinaire, avec des personnes qui elles-mêmes vivent la grande pauvreté, ainsi que des personnes qui s’engagent comme citoyens et/ou élus, autour de la question du “Pouvoir d’Agir”. Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart-Monde et le Collectif Refuser la Misère organiseront 4 table-rondes sur la thématique du Pouvoir d’agir de septembre à octobre 2021. Le samedi 11 septembre 2021 à 14h se tiendra à la Halle Pajol la première rencontre sur le thème du Vieillissement et du Pouvoir d’agir des personnes vivant la grande pauvreté dans ce mouvement. Animatrice : Eugenie Barbezat, journaliste chez Libération Invité.e.s : Francis Carrier, fondateur de GreyPride et militant sur les questions de vieillissement des LGBTQ.

Michèle Meunier, sénatrice, travaille sur le projet de loi sur les personnes âgées.

Daphna Mouchenik, directrice de la société LogiVitae qui fait du service d’aide à la personne

Sophie Brunetti, directrice Pôle Inclusion sociale chez les Petits Frères des Pauvres. L’expérience de la vieillesse s’accompagne de bouleversements, à commencer, pour beaucoup, par un changement d’activité et de rémunération qui implique un changement de place et de statut dans la société. Cumulée à une situation de précarité, celle-ci peut profondément restreindre le pouvoir d’agir des personnes. Il s’agira ainsi de comprendre, avec nos invité.e.s, comment transformer l’expérience ou le stigmate de la vieillesse en pouvoir d’agir pour les personnes vivant la grande pauvreté. ➔ Venez nous rejoindre et débattre dans le cadre de l’édition 2021 de la Journée mondiale du refus de la misère ! ✏️ Inscription ici : https://www.helloasso.com/…/table-ronde-vieilissement… ➔ Ou suivez-nous en ligne ici : https://youtu.be/klO68_Y_Cnw Voir moins Animations -> Conférence / Débat Halle pajol 20 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (279m) 2, 5, 7 : Stalingrad (561m)

Contact :ATD Quart Monde 0752361317 evenements.parisiens@oct17.org https://www.atd-quartmonde.fr/ https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere https://twitter.com/ATDQM0752361317 evenements.parisiens@oct17.org Animations -> Conférence / Débat Solidaire

Date complète :

2021-09-11T14:00:00+02:00_2021-09-11T16:00:00+02:00

illustration officielle

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Halle pajol Adresse 20 Esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris lieuville Halle pajol Paris