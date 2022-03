Table ronde – Entreprendre dans le monde du livre Labo de l’édition, 28 mars 2022, Paris.

Table ronde – Entreprendre dans le monde du livre

Labo de l’édition, le lundi 28 mars à 19:00

Depuis 2011, le Labo de l’édition accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses du monde du livre. Maisons d’édition, réseaux sociaux littéraires, plateformes de distribution en ligne, outils numériques d’écriture et de lecture… Aussi différentes soient-elles, ces « startups » du livre ont en commun d’avoir su prendre le pouls du secteur et d’avoir reflété ses transformations. En dix ans, nous avons vu des porteurs et des porteuses de projets se développer, surfer sur les nouveaux usages, pivoter. Prendre des risques et saisir des opportunités. A travers cette table ronde, nous vous proposons de venir à la rencontre de quatre entrepreneur.euse.s expérimenté.e.s et inspiré.e.s dont les témoignages ont beaucoup à nous apprendre sur le monde du livre et ses perspectives. Comment perçoivent-ils/elles les évolutions du secteur en France, en Europe et à l’international ? Quelles opportunités pour les entrepreneur.euse.s ? Comment construire un modèle durable dans une industrie bouleversée et une société en pleine mutation ? Pour explorer ces questions, nous accueillerons : – **Julie Guilleminot**, co-fondatrice de **L’Apprimerie**, maison d’édition de livres illustrés, sonorisés et interactifs, et des **Apprimeurs**, agence numérique de projets culturels et éducatifs – **Katharina Loix van Hooff**, fondatrice des **Argonautes Éditeur**, maison d’édition spécialisée dans la littérature européenne – **David Meulemans**, fondateur de la maison d’édition **Les Forges de Vulcain** et de la plateforme numérique d’écriture **Draftquest** – **Thibaud Okroglic**, co-fondateur de la plateforme d’écriture et de lecture internationale **Neovel** RDV le 28 mars à 19h au Labo de l’édition !

Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris



