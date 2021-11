Table ronde – “Entre découvertes et surveillance : interroger nos expériences du numérique” Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300, 18 novembre 2021, Évry-Courcouronnes.

Table ronde – “Entre découvertes et surveillance : interroger nos expériences du numérique”

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300, le jeudi 18 novembre à 15:15

À l’occasion d’une exposition d’œuvres de Filipe Vilas Boas, une table ronde réunissant monde associatif, pouvoir local et recherche, ouvrira un débat sur les ambivalences du numérique. Une table ronde participative, avec : * Pierre Guibentif, directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Université Paris-Saclay, * Daniela Piana, professeure à l’UPS et coordinatrice du réseau Unesco NetLearning Gouvernance et Citoyenneté à l’ère du numérique * Salima Nial, DGA « Ville Apprenante et Citoyenne » de la Ville Évry-Courcouronnes * Filipe Vilas-Boas , artiste numérique en résidence à Siana, en coproduction avec l’UFR Sciences et Technologie et les enseignants du Laboratoire IBISC, et exposé à la Galerie Cesária Évora de l’Université * Hervé Pérard, Délégué Général de Siana, Centre de Ressources pour les cultures numériques en Essonne Cette table ronde intègre la journée de vernissage de l’exposition “La ligne rouge” de Filipe Vilas Boas. Au programme : des rencontres, une table ronde, des visites d’expositions à l’Université d’Evry et à l’Agence Nationale pour les Arts Sacrés pour finir par un vernissage ! 14h30 – 15h15 : Visite de la Ligne Rouge avec Filipe Vilas-Boas (A l’Université d’Évry) 15h15 – 16h30 : Table ronde “Entre découvertes et surveillance – interroger nos expériences du numérique” (Université d’Évry) 16h30 – 17h30 : Visite de Paysages Immatériels avec Raphaëlle Kerbrat (l’ANAS) 17h30 – 18h30 : Vernissage des deux expositions (Université d’Évry)

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

L’Université d’Évry accueille le jeudi 18 novembre de 15h15 à 16h30 la table ronde “Entre découvertes et surveillance : interroger nos expériences du numérique”

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T15:15:00 2021-11-18T16:30:00