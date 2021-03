Table-ronde en ligne : « Future Africa ou les bonnes graines de l’anthropocène » Muséum de Toulouse, 27 mars 2021-27 mars 2021, Toulouse.

Table-ronde en ligne : « Future Africa ou les bonnes graines de l’anthropocène »

Muséum de Toulouse, le samedi 27 mars à 15:00

[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

Une rencontre pluridisciplinaire exceptionnelle franco-africaine, entre sciences et philosophie.

Quelles perspectives offrent les grands projets de recherche sur le thème des changements environnementaux ? Comment l’Afrique s’inscrit-elle dans ce mouvement ancré dans le XXIe siècle ? Entre actions citoyennes, grands projets de recherche, agronomie, santé et vie sociale, penseurs et acteurs sèment des graines pour faire germer un avenir durable, en Afrique et partout ailleurs.

Intervenants :

* **Cheikh M’Bow**, directeur du campus Future Africa, Université de Pretoria, Afrique du Sud

* **Tanella Boni**, professeur de philosophie et écrivaine, Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire

* **Lamine Gueye**, neurologiste et neurophysiologiste et directeur de l’Unité-mixte « Environnement, Santé, Sociétés », Dakar, Sénégal

* **Deborah Goffner**, directrice de recherche au CNRS, Marseille, France / Dakar, Sénégal

_En partenariat avec le CNRS et l’association Chercheurs d’Autres._

[Site du Muséum ](https://www.museum.toulouse.fr/accueil)

Retransmis en direct et en ligne (lien à venir)

Muséum de Toulouse, 31400 Toulouse, France



