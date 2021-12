Düsseldorf Zentralbibliobthek – KAP1 Düsseldorf Table Ronde en Français Zentralbibliobthek – KAP1 Düsseldorf Catégorie d’évènement: Düsseldorf

Zentralbibliobthek – KAP1, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Discussions et échanges en langue française autour du thème “Aimons toujours ! Aimoins encore !”.

Nombres de participants limité à 15 personnes

Un moment d’échange en français autour du thème de la Nuit de la lecture Zentralbibliobthek – KAP1 Konrad-Adenauer-Platz 1 40210 Düsseldorf Düsseldorf Stadtmitte

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:00:00

