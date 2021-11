Villeneuve-d'Ascq Learning Center,Liliad - Campus Cité Scientifique Nord, Villeneuve-d'Ascq [TABLE RONDE EN ANGLAIS] INCLUSU : INCLUSIVE INITIATIVES FROM EUROPEAN UNIVERSITIES Learning Center,Liliad – Campus Cité Scientifique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

InclusU travaille sur différentes initiatives liées à la solidarité internationale, dans les communautés, grâce à des projets pour « connecter » les étudiants ou sur des thématiques de recherche pour développer des projets plus inclusifs. Pas moins de cinq universités participeront à cette table ronde : Malmö – Suède, Minho – Portugal, Mykolos Romeris – Lituanie, Wrocław – Pologne, Université de Lille – France. Cette table ronden, en anglais, afin de permettre à tout le public, dont celui des pays partenaires, permettra d’échanger sur le droit à l’éducation dans des territoires différents mais unis par des valeurs communes : inclusion, ouverture, partage… Amphi A. _Organisé par l’Université de Lille_ _Métro ligne 1 Cité Scientifique / V’lille station Triolo_

Gratuit sur inscriptions

Dans le cadre de l’International Student Week organisée par l’Université de Lille, le réseau des universités européennes pour l’inclusion « InclusU » organisera une table ronde, en anglais. Learning Center,Liliad – Campus Cité Scientifique Cité Scientifique. Villeneuve D’Ascq 59650 Villeneuve-d’Ascq Cité Scientifique Nord

