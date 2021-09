Table ronde – Elise Alloin Université de Haute-Alsace,campus Fonderie, 8 octobre 2021, Mulhouse.

La table ronde matérialise l’espace de travail d’Elise Alloin qui invite les publics à la rejoindre pour des temps d’échange autour de [sa recherche sur la radioactivité](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/elise-alloin/). Cet espace de travail, précédemment présenté à l’occasion de l’exposition [_Se suspendre aux lendemains_](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/se-suspendre-aux-lendemains-regionale-20/) (2019), est une table circulaire, radiante, composée d’un bureau et d’un outil de consultation et de manipulation des archives que l’artiste collecte depuis des années et agence sous forme de fiches témoignant de l’ampleur du thème et de la multitude des questions qui lui sont associées. C’est une invitation au dialogue. Déployé au cœur du “Village des sciences”, le travail en cours permet au public de suivre les cheminements de pensée de l’artiste, de se pencher sur l’ensemble des composantes de sa recherche et de comprendre le processus créatif qui résulte du croisement des notions, des informations, des idées et des émotions. Pendant ces trois jours, l’artiste et l’équipe de médiation de La Kunsthalle seront présentes pour échanger avec le public. Entrée libre, rez-de-chaussée – bâtiment de la Fonderie Evénement réalisé dans le cadre de la [Fête de la science](https://www.fetedelascience.fr/), coordonné à Mulhouse par [La Nef des sciences](http://www.nef-sciences.fr/), en partenariat avec l’[Université de Haute-Alsace](https://www.uha.fr/fr/index.html) et la [Ville de Mulhouse](https://www.mulhouse.fr/).

