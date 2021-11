Lille FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, Nord [TABLE RONDE] ÉDUCATION POPULAIRE ET ENGAGEMENT PAR LE HIP HOP EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[TABLE RONDE] ÉDUCATION POPULAIRE ET ENGAGEMENT PAR LE HIP HOP EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 13 novembre 2021, Lille. [TABLE RONDE] ÉDUCATION POPULAIRE ET ENGAGEMENT PAR LE HIP HOP EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 13 novembre à 18:00

Venez assister ou participer à ce temps d’échanges sur la thématique de l’éducation populaire et l’engagement par le Hip Hop en France et au Sénégal en présence d’artistes lillois et sénégalais. Cette table ronde sera suivie du concert d’ouverture du Festival des Solidarités Internationales le samedi 13 à 20h30 ! _Organisé par La Générale d’Imaginaire, l’Association des Jeunes pour le Développement Culturel de Rosso Sénégal (AJDCRS) et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines de Lille_ _Métro ligne 2 Mairie de Lille / V’Lille station Jean-Baptiste Lebas et Rue d’Arras_

Gratuit sur inscriptions

Venez assister ou participer à ce temps d’échanges sur la thématique de l’éducation populaire et l’engagement par le Hip Hop en France et au Sénégal en présence d’artistes lillois et sénégalais. FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Adresse 1 rue de Fontenoy Ville Lille lieuville FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille