Table ronde – Écologie décoloniale : les scandales sanitaires et écologiques Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Au-delà des frontières de l’Hexagone, des herbicides et des pesticides ont été utilisés, soit dans un contexte de guerre, soit dans un contexte civil. Ces derniers ont provoqué des écocides et empoisonné les terres, les écosystèmes et les être humains ou non-humains qui y habitent.

La bibliothèque vous invite à une table ronde pour aborder les dernières actualités de ces luttes et les perspectives de justice et de réparations.

En présence de Tom Nico et Kim Duoc, militant-e-s au sein du Collectif Vietnam Dioxine, et Rémi-Kenzo Pagès, journaliste, spécialiste de l’écologie, qui a animé pendant six ans l’émission « État d’urgence » au Média, et travaille depuis quelques années sur le sujet de l’agent orange, du chlordécone et des pesticides.

Une vente dédicace sera proposée à l’issue de la rencontre.

Le scandale de l’Agent Orange est aussi lié à un passé colonial : le Vietnam a

fait partie de l’Empire français puis les Etats-Unis y ont engagé une guerre où

ils ont perpétré un écocide par l’épandage de l’Agent Orange. On estime à plus

de 3 millions de vietnamien-nes souffrant encore de cet herbicide toxique, qui

touche aujourd’hui encore des bébés.

Le non-lieu récent du Parquet de Paris en 2023 dans le dossier pénal du chlordécone révèle à quel point le racisme environnemental est une réalité en France. La colonisation des Antilles, la déportation d’africain·e·s noir·e·s et l’esclavage ont amené le développement de plantations de canne à sucre et de la culture des bananes qui ont fait la richesse des colons et leurs descendants.

Ces agriculteurs sont aujourd’hui présumés coupables d’avoir continué à utiliser du chlordécone de façon illégale pendant près de dix ans après son interdiction sur le territoire. Pour le philosophe-chercheur Malcom Ferdinand, “c’est une minorité qui a choisi le chlordécone et a imposé de vivre en milieu contaminé au reste de la population”. Aujourd’hui ce sont des milliers de victimes qui ne sont pas reconnues par l’Etat français.

Pour défaire cette injustice, Trần Tố Nga a décidé de poursuivre les

multinationales ayant produit et/ou commercialisé l’agent orange. En mai 2021,

après plus de 7 ans de procédures dans ce procès historique intenté à 14

multinationales, dont Monsanto ou Dow Chemical, le Tribunal d’Evry a rendu sa

décision. Il a déclaré que ses demandes étaient “irrecevables”. L’audience

d’appel aura lieu le 7 mai 2024 prochain à la Cour d’Appel de Paris.

Glyphosate, chlordécone, néonicotinoïdes, agent orange… sont responsables de pollutions massives, de catastrophes écologiques et d’impacts sur la santé des espèces vivantes que nous n’avons pas encore totalement mesuré. Au Vietnam, les épandages de l’agent Orange durant la guerre sont même qualifiés de crime d’écocide. En Guadeloupe et Martinique, le chlordécone serait impliqué notamment dans la survenue des cancers de la prostate et d’anomalies du déroulement de la grossesse, alors que le produit était utilisé dans les bananerais jusqu’en 1993. Le 29 février 2024, les députés reconnaissent à l’Assemblée nationale la responsabilité de l’Etat alors que selon Santé publique France, plus de 90% des guadeloupéens et des martiniquais adultes sont contaminés par ce perturbateur endocrinien. Les taux d’incidence du cancer de la prostate y sont parmi les plus élevés au monde. Le jeudi 21 mars 2024, le Conseil de l’Europe est saisi à son tour sur le scandale sanitaire du chlordécone.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Vietnam Dioxyne Manifestation du collectif Vietnam Dioxyne