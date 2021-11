Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Table-ronde (distanciel) : « Gaspillage alimentaire : repenser les modes de consommation » Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### **Samedi 27 novembre à 15h00 (distanciel)** : « **Gaspillage alimentaire : repenser les modes de consommation** » en présence de **Christine Gonzalez** (Université du Mans), **Jean-Marc Ferrandi** (Oniris Nantes) et **Béatrice Siadou-Martin** (Université de Montpellier) – animation par **Isabelle Camus** ([Jugeote, le média qui en a](https://jugeote.media/)). Lien pour accéder à la table-ronde : [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDEzNDgzNzktMWE2Yy00OGU2LWIyNDMtZTk3YzUzODZmMTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3dd23de-593f-4d74-bcf9-f035c1a2eb24%22%2c%22Oid%22%3a%22a6898176-a3b5-4398-856d-a5faf9951879%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDEzNDgzNzktMWE2Yy00OGU2LWIyNDMtZTk3YzUzODZmMTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3dd23de-593f-4d74-bcf9-f035c1a2eb24%22%2c%22Oid%22%3a%22a6898176-a3b5-4398-856d-a5faf9951879%22%7d)

Gratuit, en ligne via Microsoft Teams

en présence de Christine Gonzalez (Université du Mans), Jean-Marc Ferrandi (Oniris Nantes) & Béatrice Siadou-Martin (Université de Montpellier) – animée par Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a)

