Table-ronde des théâtres d’Europe et d’Afrique Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 22 mai 2023, Paris.

Le lundi 22 mai 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

D’un continent à l’autre, un temps d’échanges et de présentation d’initiatives innovantes pour mettre en partage les pratiques de chacun et inviter à la réflexion sur les enjeux artistiques, culturels et sociétaux qui nous enrichissent mutuellement.

L’Europe et l’Afrique entretiennent des relations étroites dans les domaines des arts et de la culture, héritées de l’histoire et fortifiées par le présent.

Dans le cadre des Chantiers d’Europe, et en collaboration avec le Teatro della Pergola (Florence), le Théâtre de la Ville met en place plusieurs rencontres et propositions artistiques entre des institutions culturelles et des artistes européens et africains. En clôture de ce programme, cette table ronde réunit des artistes et des directrices et directeurs d’institutions culturelles pour mettre en lumière des initiatives innovantes et présenter les bases de nouvelles formes de coopérations culturelles et artistiques.

Il sera question d’évoquer lors de cette rencontre les projets de dialogues entre la jeunesse européenne et africaine mis en place à travers la Charte 18 – XX1, ce texte co-construit et évolutif qui invite depuis 2018 à la transversalité entre Arts, Sciences, Santé, Environnement et Education, et au dialogue entre les pays et les générations.

Les artistes camerounais, rwandais et burundais en résidence à l’Espace Cardin pour un programme innovant de transmission artistique évoqueront leur expérience d’une formation internationale de l’acteur inédite et partagée avec la Troupe du Théâtre de la Ville.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 Av. Gabriel 75008 Paris

