Table ronde des initiatives jeunes

Le 4 Châtellerault, 15 décembre 2021, Châtellerault.

Le 4 Châtellerault, le mercredi 15 décembre à 16:00

Table ronde sur l’expérience de Maxime Schmitt (jeune accompagné par le “4”) sur ses temps de mobilité internationale en Australie / Thaïlande et Côte d’Ivoire sur l’étude de la faune. Présentation de sa démarche projet et des différents dispositifs d’accompagnement des initiatives jeunes (bourse initiatives jeunes et bourse mobilité internationale) Atelier réalisé à la Cabane à sucre de Noël lors des animations de Noël sur l’esplanade François Mitterand

entrée libre

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T19:00:00

