Le Département de Français de l’Université de Jordanie s’interroge sur l’enseignement du FLE en ligne et les pédagogies innovantes. Il donne à la parole aux enseignants du supérieur et du secondaire pour une discussion-bilan sur l’aspect qualitatif de l’enseignement en ligne. Cette table ronde aura lieu ce mercredi 23 mars de 14h30 à 15h30, au Lycée Français International d’Amman.

Places limités à 20 personnes

L’Université de Jordanie propose une table ronde sur «Enseigner le FLE à distance en Jordanie : retours d’expériences sur la qualité de l’enseignement dans le secondaire et le supérieur ». Lycée français international d’Amman Al Iftikhar St 13, Amman لواء وادي السير

2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T15:30:00

