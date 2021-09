Table ronde “De l’Espagne au Kosovo : Les sociétés civiles face à la transition démocratique” Université de Genève – Uni Dufour, 4 octobre 2021, Genève.

Table ronde “De l’Espagne au Kosovo : Les sociétés civiles face à la transition démocratique”

Université de Genève – Uni Dufour, le lundi 4 octobre à 12:00

Dans le cadre de la Semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie de la République et du canton de Genève, la Maison Internationale des Associations et la Maison de l’Histoire de l’Université de Genève organisent une table ronde sur la question du rôle des organisations de la société civile (associations, partis, syndicats, groupes…) au Kosovo et en Espagne dans la transition vers la démocratie. Pierre Hazan, Thierry Maurice et Franziska Zaugg débattront des enjeux mémoriaux et politiques au cœur du difficile cheminement vers la consolidation d’un système démocratique.

Gratuit. Certificat Covid et inscriptions obligatoires

Table ronde MIA-Maison de l’Histoire, lundi 4 octobre à 12 heures à Uni-Dufour: “De l’Espagne au Kosovo : Les sociétés civiles face à la transition démocratique”

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T12:00:00 2021-10-04T14:00:00