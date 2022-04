Table-ronde Danemark : La Ville inclusive, des espaces publics pour tous Médiathèque de la Canopée la fontaine, 19 mai 2022, Paris.

En 2023, Copenhague accueillera le congrès de l’Union Internationale des Architectes dont le thème sera « Futur durable, Ne laissez personne de côté ». Ce congrès placera au cœur de ses objectifs de réflexion la ville inclusive. Comment les architectes danois pensent et intègrent tous les publics dans leur conception des infrastructures ? Face à la mobilité des populations, il faut désormais imaginer des villes qui intègrent différents usages des espaces et donnent la place à l’expression des cultures. Penser la place des personnes vulnérables, des personnes avec handicaps mais également s’interroger sur l’usage des espaces pour les femmes, les enfants, sont autant de défis pour améliorer la qualité de vie des villes de demain.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

En 2023, Copenhague accueillera le congrès de l’Union Internationale des Architectes dont le thème sera « Futur durable, Ne laissez personne de côté ». Ce congrès placera au cœur de ses objectifs de réflexion la ville inclusive. Comment les architectes danois pensent et intègrent tous les publics dans leur conception des infrastructures ? Face à la mobilité des populations, il faut désormais imaginer des villes qui intègrent différents usages des espaces et donnent la place à l’expression des cultures. Penser la place des personnes vulnérables, des personnes avec handicaps mais également s’interroger sur l’usage des espaces pour les femmes, les enfants, sont autant de défis pour améliorer la qualité de vie des villes de demain.

L’agence Dissing+Weitling, basée au Danemark, s’efforce de créer des expériences positives à travers l’architecture dans le domaine de la mobilité, de la construction et du patrimoine culturel et de la transformation.Bianca Hermansen est Directrice commercial du bureau britannique de l’agence d’architectes Signal. Elle est titulaire d’une maîtrise en architecture et d’un doctorat en design performatif de l’Académie royale danoise des beaux-arts, école d’architecture.

Womenability, est une association fondée en 2020 qui cherche à inscrire l’inclusivité à tous les niveaux de définition de nos villes, de l’aide à la définition de politiques publiques aux projets urbains, en passant par la pratique artistique.

Rencontre modérée par Louise Sandanger, journaliste et correspondante pour la radio danoise, LOUD.

En partenariat avec l’Ambassade du Danemark

Conférence accessible aux publics sourds et malentendants, grâce à la présence d’interprètes Français/langue des signes française

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)



Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://twitter.com/bibCanopee http://bit.ly/AnimCanopee Inscriptions ici

Bibliocité