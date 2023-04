Table ronde « Courir : regards croisés » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 23 juin 2023, Paris.

Le vendredi 23 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

La rencontre d’un auteur, un athlète et un artiste : trois voix pour nous parler de la course en compétition et des combats individuels et collectifs qui se jouent dans les foulées de grands sportifs.

Le garçon qui courrait relate le récit du jeune athlète sud-coréen Kiteï Son alias Sohn Kee-Chung qui remporte en 1936 le marathon aux J.O. de Berlin ; mais son pays ayant été annexé par le Japon, c’est sous les couleurs de l’ennemi qu’il est contraint de monter sur le podium.

La pièce 2h32 parle du courage au féminin, de l’endurance en rendant hommage à la fureur de courir de la marathonienne et femme de ménage Zenash Gezmu, d’origine éthiopienne. Elle remporte plusieurs marathons et réalise sa meilleure performance à celui d’Amsterdam. : 2h32, un temps « suspendu » puisqu’elle succombe à un féminicide en 2017.

Aladji Ba, sprinter aveugle depuis l’âge de cinq ans, remporte la médaille de bronze du 400 mètres aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 puis d’Athènes en 2004.

Trois récits pour raconter l’effort, le dépassement de soi, l’engagement, le danger, et la dimension politique et sociale du sport.

Aladji Ba se lance dans l’athlétisme handisport en 1984, à l’âge de 11 ans. Il remporte de nombreux titres entre 1999 et 2005. Pour partager son vécu et démontrer l’importance des valeurs dans son sport, il intervient lors de conférences en entreprise, et souvent aux côtés de son guide Denis Augé, sur les thèmes de la confiance, l’esprit d’équipe, le handicap et également le dépassement de soi.

Guillaume Lecamus est comédien-marionnettiste-metteur en scène au sein de sa compagnie Morbus Théâtre. En 2017, il entame un cycle sportif avec deux pièces ayant comme sujet l’endurance et le courage pour questionner l’émancipation et la révolte : 54 x 13 d’après Jean Bernard Pouy et 2h32 une fiction théâtrale de Gwendoline Soublin.

François-Guillaume Lorrain est journaliste au Point et auteur d’une dizaine d’œuvres de fiction et d’essais, dont deux romans consacrés au football, L’Equipier (Fayard, 1997) et Prolongations (Le Castor Astral, 2002). Il est lauréat du Prix Jules Rimet pour Le garçon qui courrait (Sarbacane, 2017).

Rencontre modérée par Nathalie Lacroix, coordinatrice de l’Olympiade Culturelle du Paris Université Club

En présence d’interprètes en Langue des Signes Française

En partenariat avec Le Mouffetard – Centre national de la marionnette et le Prix Jules Rimet

Réservations conseillées, ouvertes à partir du 16 mai.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

