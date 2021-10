Nevers Allée du Docteur Subert 58000 NEvers Nevers, Nièvre Table-ronde “Construction-rénovation en matériaux biosourcés” Allée du Docteur Subert 58000 NEvers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Table-ronde “Construction-rénovation en matériaux biosourcés” Allée du Docteur Subert 58000 NEvers, 5 novembre 2021, Nevers. Table-ronde “Construction-rénovation en matériaux biosourcés”

Allée du Docteur Subert 58000 NEvers, le vendredi 5 novembre à 18:30

Table-ronde “Construction-rénovation en matériaux biosourcés” avec des professionnels de la construction : Mathilde Bedu, architecte conseillère CAUE Jérôme Guillaumin éco-conseiller à l’ALEC Frédéric Martin, Nièvre éco matériaux Marion Bertin, propriétaire d’une maison en paille Pierre-Olivier Gazeau, Boisia Habitat

Entrée libre et gratuite, inscription conseillée. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez échanger avec des professionnels de la construction sur les matériaux biosourcés Allée du Docteur Subert 58000 NEvers Allée du Docteur Subert 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T18:30:00 2021-11-05T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Allée du Docteur Subert 58000 NEvers Adresse Allée du Docteur Subert 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Allée du Docteur Subert 58000 NEvers Nevers