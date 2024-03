Table ronde : Comment s’organise la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les établissements scolaires aujourd’hui ? Maison de la vie associative et Citoyenne du 8e arrondissement Paris, jeudi 21 mars 2024.

Table ronde : Comment s’organise la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les établissements scolaires aujourd’hui ? La Licra organisera une table ronde, le 21 mars 2024 à 14h : «Comment s’organise la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les établissements scolaires aujourd’hui?» Jeudi 21 mars, 14h00 Maison de la vie associative et Citoyenne du 8e arrondissement

Lors de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la Licra organisera une table ronde, le 21 mars 2024 à 14h : « Comment s’organise la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les établissements scolaires aujourd’hui? »

Elle permettra notamment d’entendre les points de vue de représentants d’élèves, du personnel enseignant, du ministère de l’Education nationale, des parents d’élèves et de diverses associations. Le but sera d’établir un constat sur la situation actuelle dans les établissements scolaires et d’entrevoir les solutions et les bonnes pratiques concernant la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement : 28 rue Laure Diebold, Paris 8ème.

Inscription obligatoire via le formulaire : https://forms.gle/fdM3KyLtQjKwwwodA

Modérateur : Bernard RAVET, Co-Président du Réseau Education de la Licra.

Table ronde 1

Diagnostic sur la situation actuelle concernant le racisme et l’antisémitisme dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur

– Carole Zerbib (SNPDEN-Syndicat National des Personnels de Direction de l’Education nationale)

– Samuel Lejoyeux (UEJF-Union des étudiants juifs de France)

– Gilles Denis (Collectif Vigilance Université)

– Alain Seksig (Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République).

Table ronde 2

Comment la lutte contre le racisme et l’antisémitisme est envisagée dans les contenus d’enseignement d’histoire-géographie et de l’éducation morale et civique ?

– Christine Guimonnet (APHG- Association Professeurs Histoire et Géographie)

– Laurent Zameczkowski (PEEP- Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public)

– Alix Rivière (FCPE- Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)

– Marc Pelletier (Ministère de l’Éducation nationale-Direction générale de l’enseignement scolaire).

Comment les associations sont complémentaires du personnel enseignant dans cette lutte ?

– Hélène Bouniol (Réseau Education de la Licra)

– Judith Cohen-Solal (Association CoExist).

Maison de la vie associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28 rue Laure Diebold 75008 Paris

