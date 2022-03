TABLE RONDE “COMMENT DEVIENT-ON RACISTE ?” Laval, 18 mars 2022, Laval.

TABLE RONDE “COMMENT DEVIENT-ON RACISTE ?” Place du 11 Novembre Hôtel de Ville Laval

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 22:00:00 Place du 11 Novembre Hôtel de Ville

Laval Mayenne Laval

Le ZOOM en partenariat avec la Lecture publique et la Mission de lutte contre les discriminations de la ville de Laval, vous propose de décortiquer les mécanismes de la haine, de comprendre le racisme, et de savoir comment réagir face à lui. Une prise de conscience entre thèses et témoignages lors d’une table ronde avec Ismaël Méziane, dessinateur, co-auteur et Carole Reynaud Paligot, co-autrice de la bande dessinée «Comment devient-on raciste ?».

Une déambulation comme dans la bande dessinée, autour d’une thématique ô combien d’actualité, qui se clôturera par un temps d’échanges entre les protagonistes et le public.

L’événement, organisé dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et en lien avec l’exposition «En quête d’égalité» au ZOOM, est à destination des adultes et des adolescent·e·s, gratuit, et ouvert à toutes et tous dans la limite des places disponibles.

+33 2 43 49 47 81

Le ZOOM en partenariat avec la Lecture publique et la Mission de lutte contre les discriminations de la ville de Laval, vous propose de décortiquer les mécanismes de la haine, de comprendre le racisme, et de savoir comment réagir face à lui. Une prise de conscience entre thèses et témoignages lors d’une table ronde avec Ismaël Méziane, dessinateur, co-auteur et Carole Reynaud Paligot, co-autrice de la bande dessinée «Comment devient-on raciste ?».

Une déambulation comme dans la bande dessinée, autour d’une thématique ô combien d’actualité, qui se clôturera par un temps d’échanges entre les protagonistes et le public.

L’événement, organisé dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et en lien avec l’exposition «En quête d’égalité» au ZOOM, est à destination des adultes et des adolescent·e·s, gratuit, et ouvert à toutes et tous dans la limite des places disponibles.

Place du 11 Novembre Hôtel de Ville Laval

dernière mise à jour : 2022-03-15 par