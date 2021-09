Paris Oratoire du Louvre Paris Table ronde : “Chrétien et LGBT, et alors ?” Oratoire du Louvre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Table ronde : “Chrétien et LGBT, et alors ?” Oratoire du Louvre, 18 septembre 2021, Paris. Table ronde : “Chrétien et LGBT, et alors ?”

Oratoire du Louvre, le samedi 18 septembre à 16:30 pass sanitaire obligatoire

Le samedi, consacré à la relation avec les communautés LGBT, est proposée une table ronde avec les associations “David et Jonathan” et “Carrefour des Chrétiens inclusifs”. Oratoire du Louvre 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris Paris Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Oratoire du Louvre Adresse 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris Ville Paris lieuville Oratoire du Louvre Paris