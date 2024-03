Table Ronde Beaune Pinot Noir, cépage subtil et emblématique de Bourgogne Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune, jeudi 4 avril 2024.

Table Ronde Beaune Pinot Noir, cépage subtil et emblématique de Bourgogne

Le jeudi 4 avril à 18h, venez participez à notre Table Ronde à la Cité à Beaune Pinot Noir, cépage subtil et emblématique de Bourgogne.

Il est l’interprète du terroir par excellence, il en restitue les plus infimes variations.

Venez découvrir, redécouvrir ou affiner vos connaissances sur le Pinot Noir, ce cépage noble né en Bourgogne et père de nombreux autres cépages.

L’histoire du Pinot Noir, ses caractéristiques, sa personnalité, l’évolution du style des vins, ses arômes vous seront présentés.

Dans ce contexte de changement climatique, nous aborderons également l’adaptation et la plasticité du Pinot Noir.

Pour cette table ronde, nous avons le plaisir de recevoir Luigi MOIO, Président de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), ainsi que Jean-Claude RATEAU, vigneron à Beaune et ancien Président du GEST et Sébastien NICOLAS, ingénieur d’études, doctorant sur la plasticité du Pinot Noir et du Chardonnay sous différentes conditions climatiques.

Ce moment d’échange sera suivi d’une dégustation commentée d’un verre de Pinot Noir !

Le jeudi 4 avril à 18h00

Tarif 6 € (conférence et verre de vin pour clôturer)

Tarif réduit étudiant 3€ sur présentation d’un justificatif. 6 6 EUR.

2024-04-04 18:00:00

Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune
Avenue Charles de Gaulle

Beaune 21200
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche-Comté

