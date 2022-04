Table ronde / Avant-première Festival de l’Histoire de l’Art 2022 Musée d’arts de Nantes, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non Conférence accessible sur présentation d’un billet d’entrée du musée (8€ / 4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billeterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations).

Le Musée d’arts de Nantes s’associe à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et à l’Université de Nantes pour participer en avant-première au Festival de l’Histoire l’Art 2022, qui se tiendra les 3, 4 et 5 juin au Château de Fontainebleau. Depuis quelques années, l’équipe scientifique multiplie les initiatives en région, pour faire connaître et favoriser des temps d’échanges avec les publics éloignés du festival. Chaque édition invite un pays et définit un thème autour desquels une programmation riche et diversifiée se construit (conférences, débats, projections, ateliers, rencontres étudiantes et professionnelles…). Cette année, l’animal étant à l’honneur, le musée organise une table ronde autour d’une des œuvres emblématique de ses collections : le Gorille enlevant une femme d’Emmanuel Fremiet (1887).Dans le contexte de la seconde moitié du 19e siècle, la science bouscule les frontières entre animalité et humanité. Le groupe sculpté de Frémiet incarne avec force les grandes interrogations et interprétations que certains artistes animaliers soulèvent et proposent, entre théorie de l’évolution, érotisme, bestialité, combat, définition du corps et du statut de la femme…

