Evénement en présence de l’auteure Agnès Rosse, Jacques Cuisin, délégué à la conservation au Muséum national d’Histoire naturelle , et Julien Bézille, éditeur. Agnès Rosse, artiste, gagne le concours de poésie de la RATP en 1998. Son poème est édité dans le métro «Quand j’étais petite je ne voulais jamais me tuer le lundi parce que j’avais cheval le mercredi ». En 2001, à dos d’éléphant au Laos, commence une longue inspiration pour les grands mammifères qui la mènera du Zoo de Vincennes en cours d’évacuation au Niger avec les girafes, du hangar de taxidermie du Muséum à l’éléphanterie du zoo d’Amiens. Cette rencontre sera aussi l’occasion de projeter des vidéos présentes dans la publication digitale et d’évoquer les différences de conception entre éditions numérique et imprimée.

Entrée libre

Table ronde en présence de l’auteure Agnès Rosse, auteure, Jacques Cuisin, délégué à la conservation au Muséum national d’Histoire naturelle et Julien Bézille, éditeur. Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris

