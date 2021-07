Lyon Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul Métropole de Lyon Table ronde autour des oeuvres de la Biennale Hors Normes Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Table ronde autour des oeuvres de la Biennale Hors Normes Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon. Table ronde autour des oeuvres de la Biennale Hors Normes

Amphithêatre Simone Veil, Campus Saint-Paul, le samedi 18 septembre à 14:00

Autour d’une thématique choisie, les intervenants de la neuvième Biennale Hors Normes et le public vont interagir, créer une discussion et des débats.

Entrée sur inscription

Table Ronde avec Guy Dallevet, Président de la Biennale Hors-Normes. Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul 10 Place des Archives, Lyon 69002 Lyon Perrache Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives, Lyon 69002 Ville Lyon lieuville Amphithêatre Simone Veil,Campus Saint-Paul Lyon