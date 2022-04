Table ronde autour de l’exposition Soleil of Persian square Guingamp, 28 avril 2022, Guingamp.

Table ronde autour de l’exposition Soleil of Persian square Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp

2022-04-28 – 2022-04-28 Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Table ronde autour de l’exposition “Soleil of Persian square” d’Hannah Darabi. À cette occasion, Hannah Darabi échangera avec Magali Nachtergael, critique d’art et commissaire d’exposition et Pascal Beausse, responsable des collections photographiques du Centre National des Arts Plastiques. Il sera possible de visiter l’exposition avant et après la rencontre.

info@gwinzegal.com +33 2 96 44 27 78

