Table-ronde autour de la sculpture Mont-de-Marsan, 18 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

Table-ronde autour de la sculpture 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 Place Marguerite de Navarre Musée Despiau-Wlérick

Mont-de-Marsan Landes

Assistez à une table-ronde autour de la sculpture en présence du sculpteur Christophe Charbonnel, du fondeur d’art Bram Buyse et des galeristes Thomas et Caroline Bayart.

Autour de Christophe Charbonnel, de Bram Buyse et de Thomas et Caroline Bayart, une discussion et des échanges permettront de dévoiler les secrets de la création d’une œuvre d’art depuis l’ébauche du sculpteur jusqu’à l’œuvre à promouvoir et à exposer en passant par l’étape de la fonte en bronze.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Assistez à une table-ronde autour de la sculpture en présence du sculpteur Christophe Charbonnel, du fondeur d’art Bram Buyse et des galeristes Thomas et Caroline Bayart.

Autour de Christophe Charbonnel, de Bram Buyse et de Thomas et Caroline Bayart, une discussion et des échanges permettront de dévoiler les secrets de la création d’une œuvre d’art depuis l’ébauche du sculpteur jusqu’à l’œuvre à promouvoir et à exposer en passant par l’étape de la fonte en bronze.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 58 75 00 45

Assistez à une table-ronde autour de la sculpture en présence du sculpteur Christophe Charbonnel, du fondeur d’art Bram Buyse et des galeristes Thomas et Caroline Bayart.

Autour de Christophe Charbonnel, de Bram Buyse et de Thomas et Caroline Bayart, une discussion et des échanges permettront de dévoiler les secrets de la création d’une œuvre d’art depuis l’ébauche du sculpteur jusqu’à l’œuvre à promouvoir et à exposer en passant par l’étape de la fonte en bronze.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Musée Despiau-Wlérick

dernière mise à jour : 2021-08-31 par