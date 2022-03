Table ronde autour de la performance aux Ateliers des Arques Les Arques, 14 avril 2022, Les Arques.

Table ronde autour de la performance aux Ateliers des Arques Les Arques

2022-04-14 18:00:00 – 2022-04-14

Les Arques Lot Les Arques

Direction artistique de la 31ème résidence d’artistes : Frank Lamy – commissaire d’expositions – et Balthazar Heisch – artiste.

Artistes en résidence : Julie C. Fortier + Lisa Valencia, Balthazar Heisch, Frank Lamy feat. Esther Ferrer, Maria Louizou et Sylvie Ruaulx.

Les Ateliers des Arques, résidence d’artistes, accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le village des Arques, au cœur du milieu rural. Le passage régulier et renouvelé d’artistes résidant dans le village crée un climat propice aux rencontres et aux expérimentations artistiques.

Les Ateliers des Arques vous propose une table ronde autour de la performance.

+33 5 65 22 81 70

©AteliersdesArques

Les Arques

