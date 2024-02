Table ronde autour de la Femme chez Novaxia Novaxia Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Moi & Mes Enfants et Novaxia organisent un événement pour le mois de la Femme, le jeudi 14 mars de 18h30 à 21h.

En l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, Moi & Mes Enfants consacre le mois de mars à célébrer les femmes.

Nous avons le privilège d’organiser une table ronde sur le thème de la santé physique et mentale des femmes le jeudi 14 mars de 18h30 à 21h00 chez Novaxia Investissement au 45 Rue Saint Charles, Paris.

Parmi nos intervenants, nous aurons le Dr Emmanuelle Piet, Co-Présidente de la Commission Santé du Haut Conseil de l’Égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que Claire Tvrdy et Morgane Krau, fondatrices de Paye ta charge mentale. Diane Diallo, doula postnatale et praticienne rebozo spécialisée dans le post-partum, apportera également son expertise.

Cet événement promet d’être une occasion enrichissante de discussions et d’échanges sur des sujets essentiels pour le bien-être et l’autonomie des femmes.

Nous vous attendons nombreux.ses et sommes impatients d’échanger avec vous !

Après cette expérience enrichissante, nous vous invitons à poursuivre les discussions autour d’un moment convivial avec un apéro. Cela sera l’occasion idéale de prolonger les échanges, de créer des liens et de continuer à discuter dans une atmosphère détendue.

Informations complémentaires

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : Novaxia Investissement, 45 Rue Saint Charles, 75015 Paris

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Tarifs ? Gratuit pour tous !

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/398854-u-tiers-lieu-15eme-table-ronde-chez-novaxia-14-03-2024 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Moi & Mes Enfants