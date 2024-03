Table ronde : Autisme et sport, ou comment faire vivre son corps Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Les TSA (troubles du Spectre Autistique) se définissent souvent par les difficultés de communication mais pour autant les personnes autistes sont aptes à pratiquer le sport sous toutes ses formes.

Le sport présente des vertus éducatives et thérapeutiques sur le plan physique, sensori-moteur et social avec pour objectifs : développer les capacités motrices, mieux traiter l’information sensorielle, mieux connaître le schéma corporel, améliorer l’attention et la concentration, développer la communication verbale et non verbale ainsi que les interactions relationnelles au sein d’un groupe, réduire les troubles anxieux et les comportements inadaptés. Autant de bénéfices qu’il est intéressant d’analyser et de rappeler.

Intervenants :

Yann Beldame , Docteur en anthropologie sociale et ethnologie (Université de Montpellier). Yann Beldame a notamment travaillé à la réalisation de projets de recherche sur la santé, le sport et le handicap, et sur les effets de la participation des sportifs de la fédération française de sport adapté (FFSA) au mouvement paralympique.

Marie-José Lallart , ex-fonctionnaire internationale à l'UNESCO, Présidente de l'association Les maillons de l'espoir, et membre du comité scientifique du Think Tank « Sport et Citoyenneté ». Pour Marie-José Lallart, le sport permet de combattre ses angoisses et d'atteindre ses objectifs, et est indispensable au développement de l'individu dans sa capacité à conserver un état d'esprit positif. Elle reprend régulièrement les propos de Nelson Mandela « Le sport a le pouvoir de changer le monde », pour évoquer le fait que le corps et l'esprit agissent en synergie.

, ex-fonctionnaire internationale à l’UNESCO, Présidente de l’association Les maillons de l’espoir, et membre du comité scientifique du Think Tank « Sport et Citoyenneté ». Pour Marie-José Lallart, le sport permet de combattre ses angoisses et d’atteindre ses objectifs, et est indispensable au développement de l’individu dans sa capacité à conserver un état d’esprit positif. Elle reprend régulièrement les propos de Nelson Mandela « Le sport a le pouvoir de changer le monde », pour évoquer le fait que le corps et l’esprit agissent en synergie. Dorian Lagier, Professeur de danse Hip-Hop, Président-Fondateur de l’association Tribute to hip-hop, et créateur du Collectif TKF. Très investi auprès des publics empêchés, il permet l’accessibilité à la danse hip-hop pour tous. Reconnu comme un spécialitste de la pédagogie Dolce©, il nous fera patager son enthousiame de danser avec les jeunes porteurs de TSA.

Evènement dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme en partenariat avec les associations APTE et SMLH.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/autisme-et-sport-ou-comment-faire-vivre-son-corps +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/autisme-et-sport-ou-comment-faire-vivre-son-corps

