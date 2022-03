TABLE RONDE Association SOS CASAMANCE Paris Catégorie d’évènement: Paris

Association SOS CASAMANCE, le samedi 26 mars à 15:00

ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME – LES DISCRIMINSATIONS ET L’ANTISEMITISME DANS LE CONTEXTE DE CRISE MULTIPLE EN FRANCE ET DANS LE MONDE ( SANTE – MILITAIRE – HUMANIATIRE )

Entrée Libre

TABLE RONDE Association SOS CASAMANCE 22, RUE DE LA GOUTTE D'OR 75018 PARIS

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T17:30:00

