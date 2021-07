Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Table ronde » Art & Jardins » Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Table ronde » Art & Jardins » Morlaix, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Morlaix. Table ronde » Art & Jardins » 2021-07-20 – 2021-07-20 La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix Finistère Les Moyens du Bord vous invitent à une table ronde la thématique « Art & Jardins ». Qu’évoque le mot jardin ? Intime ou public, le jardin peut aussi bien être intérieur qu’extérieur. En faisant appel à nos sens, cet espace interroge nos sentiments, notre société ou encore nos souvenirs et nos sensations. Entre œuvre d’art et aménagement urbain, où se situe le jardin aujourd’hui ? Gratuit – Sur réservation par téléphone au 02 98 88 25 62 ou par mail à lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Lieu : La Virgule, 9 Rue de Paris, 29600 Morlaix Les Moyens du Bord vous invitent à une table ronde la thématique « Art & Jardins ». Qu’évoque le mot jardin ? Intime ou public, le jardin peut aussi bien être intérieur qu’extérieur. En faisant appel à nos sens, cet espace interroge nos sentiments, notre société ou encore nos souvenirs et nos sensations. Entre œuvre d’art et aménagement urbain, où se situe le jardin aujourd’hui ? Gratuit – Sur réservation par téléphone au 02 98 88 25 62 ou par mail à lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Lieu : La Virgule, 9 Rue de Paris, 29600 Morlaix dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Morlaix Adresse La Virgule 9 Rue de Paris Ville Morlaix lieuville 48.5761#-3.82434