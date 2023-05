Table ronde – Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? Centre culturel canadien, 18 mai 2023, Paris.

Le jeudi 18 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez assister à notre table ronde « Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? » qui examinera les pratiques actuelles à la croisée entre les jeux expérimentaux et les pratiques artistiques connexes.

Pouvons-nous parler de symbiose entre l’art et les jeux expérimentaux ? Où sont les tensions, et sont-elles productives ? Quelle relation entre les pratiques de jeux expérimentaux et l’industrie des jeux ? En cherchant à résister à l’hégémonie de l’industrie internationale des jeux numériques, les jeux expérimentaux proposent une profusion d’alternatives locales, personnelles et communautaires qui étirent la forme du jeu de manière expressive et critique. Ils illustrent plus largement les tensions entre les “industries créatives” et les pratiques artistiques.

La soirée sera introduite par Lynn Hughes , Artiste, commissaire indépendante et Professeure émérite à l’Université Concordia, (Tiohtià:ke/Montréal, Québec, Canada)

, Commissaire indépendante et co-directrice artistique du Sporobole, Centre en art actuel (Ndakina/Sherbrooke, Québec, Canada), co-commissaire de Jeu_Art_Game / Intangible Entre-Deux, parlera de cette exposition qui comprenait actuellement présentées dans Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? au Centre culturel canadien. Les artistes français Nicolas Maigret du collectif Disnovation.org et Tatiana Vilela Dos Santos parleront de leurs propres pratiques et de la façon dont elles voient les relations entre l’art et les jeux, et entre les jeux expérimentaux et les jeux commerciaux.

Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? est un événement partenaire d’ISEA2023, 28e Symposium International de la Création Numérique. ISEA2023 est un événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, qui se déroulera cette année du 16 au 21 mai 2023 à Paris, au Forum des images ainsi qu’à travers une programmation artistique répartie dans une cinquantaine de lieux culturels partenaires sur toute la France. En savoir plus.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/table-ronde-art-et-ou-jeu-symbiose-ou-dissonance/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org

Santiago Tamayo Soler Retornar, Santiago Tamayo Soler, 2021, video HD 20 min, video excerpt of the first encounter with the mysterious Orb