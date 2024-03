TABLE-RONDE « ANTISÉMITISME ET ANTISIONISME : QUELS RAPPORTS ? » Université Paris Nanterre Nanterre, lundi 18 mars 2024.

TABLE-RONDE « ANTISÉMITISME ET ANTISIONISME : QUELS RAPPORTS ? » Le collectif de lutte contre l’antisémitisme de Nanterre organise dans le cadre du Mois de l’égalité une table-ronde portant sur les enjeux de définition des termes « antisémitisme » et « antisionisme ». Lundi 18 mars, 18h00 Université Paris Nanterre

Intervenant·es :

Denis CHARBIT, professeur de science politique

Annette WIEVORKA, directrice de recherche émérite (Histoire)

Paul ZAWADZKI, maître de conférence HDR en science politique

Introduction par Valérie BOUSSARD, professeure de sociologie, Université Paris Nanterre

Modération par Philippe ZARD, professeur de littérature comparée, Université Paris Nanterre

Objectifs de la table-ronde :

Sur fond d’une montée en puissance d’actes et de discours antisémites et antisionistes depuis le 7 octobre, jusque dans certaines universités, cette table ronde se propose d’examiner la question des rapports entre antisémitisme et antisionisme, sur les plans historique, politique et social. Que recouvre « l’antisionisme » chez ceux qui s’en réclament ? Quelles sont les formes différentes qu’il a pu prendre, avant et après la naissance de l’État d’Israël ? S’agit-il du nom que prend la critique d’une politique, d’une mise en cause radicale de la légitimité d’un projet national, ou, dans certains cas, de la « permission d’être démocratiquement antisémite » (Jankélévitch) ? Où passe la frontière entre liberté critique et incitation à la haine ? Autant de questions auxquelles les intervenants chercheront à répondre pour saisir l’expérience contemporaine de la haine des juifs et les enjeux des critiques de l’État d’Israël.

Université Paris Nanterre 200 Av. de la République, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France