Antony Antony en ligne Antony Table ronde « Amorcer la transition vers une alimentation soutenable et saine dans notre territoire » Antony en ligne Antony Catégorie d’évènement: Antony

Table ronde « Amorcer la transition vers une alimentation soutenable et saine dans notre territoire » Antony en ligne, 22 mars 2021-22 mars 2021, Antony. Table ronde « Amorcer la transition vers une alimentation soutenable et saine dans notre territoire »

Antony en ligne, le lundi 22 mars à 18:00

Lundi 22 mars, de 18h à 20h en visioconférence L’alimentation est un enjeu majeur de la transition écologique pour faire face aux crises du climat et de la biodiversité : – Comment réduire l’empreinte climatique et environnementale de notre alimentation tout en la rendant plus saine et savoureuse ? – Quels changements sont nécessaires dans nos régimes alimentaires et le système de distribution ? – Quel lien avec les territoires nourriciers ? – Quels leviers pouvons nous actionner sur notre territoire ? Ces questions seront abordées lors de la table ronde – organisée par la CATTE (voir ci-dessous) – dont le but est de s’inscrire dans la réflexion autour du Plan Climat Air Energie dans le territoire Vallée Sud Grand Paris. Pour débattre de ces sujets, la table ronde rassemblera des représentants d’associations et des acteurs locaux : – Elyne Etienne, responsable de la campagne végécantines à l’association végétarienne de France – Lelio Lemoine, directeur de la Butinerie ([https://butinerie.com/](https://butinerie.com/)), Maison des alternatives alimentaires à Pantin – Romain Miller, administrateur du Réseau des AMAP Ile de France – Jean-Paul Mordefroid, administrateur de l’association Terre & Cité ([https://terreetcite.org/](https://terreetcite.org/)) – Un représentant des Amis de la Terre du Val de Bièvre qui évoquera les actions menées pour les cantines d’Antony. Voir aussi : [https://www.facebook.com/events/431478451461083](https://www.facebook.com/events/431478451461083) L’inscription est nécessaire afin de recevoir le lien pour la visioconférence la veille de la table ronde.

Entrée Libre sur inscription

Proposée par les Amis de la Terre Val de Bièvre Antony en ligne Antony Antony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T18:00:00 2021-03-22T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Antony Autres Lieu Antony en ligne Adresse Antony Ville Antony