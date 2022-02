Table ronde – Achats publics responsables : 5 bonnes raisons de passer des intentions aux actes ! Palais des Congrès de Bordeaux, 31 mars 2022, Bordeaux.

Table ronde – Achats publics responsables : 5 bonnes raisons de passer des intentions aux actes !

Palais des Congrès de Bordeaux, le jeudi 31 mars à 11:30

Les achats publics et privés connaissent depuis plusieurs années de profondes mutations. Faute d’outil, de clarté sur l’application de certaines réglementations (ex : Loi AGEC anti-gaspillage – Mars 2021), mais aussi faute d’autonomie, les collectivités, petites et moyennes, ont eu tendance à s’affilier aux plus grandes, dans l’optique de regrouper leurs achats. Si la logique principale visait à tirer les prix faciaux vers le bas, ce type de procédure a néanmoins eu pour effet direct de complexifier les procédures de sourcing, les rendant moins réactives, plus onéreuses (si on considère tous les coûts intermédiaires) et moins adaptées aux besoins spécifiques locaux (alignement sur les solutions retenues). Après des années de massification des achats, un nombre croissant de collectivités, écoles, médiathèques, etc émettent le besoin d’avoir de nouveau les « coudées franches » pour acheter en toute liberté et notamment à un niveau local et auprès d’entreprises responsables. Favoriser le tissu économique de sa ville, son département ou même sa région, mais également la transition sociale et environnementale, fait plus que jamais partie des missions des élus. Avec un seuil des appels d’offres remonté à 40000 € fin 2019, ce sont ainsi 40 milliards d’euros qui pourront être dépensés de « gré à gré », auprès de fournisseurs des territoires, impliqués dans une politique RSE. On achète donc, non plus avec une vision « court-termiste » (Cf prix facial) mais désormais en pensant à l’impact, le coût global, social (insertion…) et écologique (circuits-courts, respect des normes, entreprises et produits labélisés…) ; cette politique d’achats contribuant pleinement au développement des performances économiques des entreprises (réduction des coûts cachés, des risques, sens donné au travail des collaborateurs, nouvelles opportunités marché…). Les acheteurs publics et privés disposent de nouveaux outils, parmi lesquels des labels (ex : TCO pour les produits ; Label LUCIE 26000 pour les fournisseurs…), des chartes (ex : RFAR…) mais également de plateformes en ligne comme helloRSE.fr

Saliha Mariet intervient lors d’une table ronde organisée par Hello RSE lors du Salon Salaq à Bordeaux !

Palais des Congrès de Bordeaux, Bordeaux



2022-03-31T11:30:00 2022-03-31T13:00:00