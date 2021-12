Vermand Vermand Aisne, Vermand Table ronde à Vermand sur la question de l’écologie Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

2022-01-28 18:30:00 – 2022-01-28 20:30:00

Vermand Aisne Vermand En parallèle de l’exposition Ecologie/Okologie : Regards croisés franco-allemands, qui se déroulera du 19 janvier au 5 février 2022, la médiathèque de Vermand vous propose une table ronde le 28 janvier 2022 à 18h30 sur la question de l’écologie.

Celle-ci sera animée par Caroline Mary, de l’université de Mannheim, Sondron, dessinateur de presse à l’Avenir en Belgique et Guillaume Doizy, historien.

Ce rendez-vous est gratuit, soumis au pass sanitaire.

stephanie.roger02@gmail.com +33 6 10 26 56 68

