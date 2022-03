Table ronde à Vermand : Confinés, déconfinés : enjeux et conséquences Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand Aisne 0 0 Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 à la médiathèque de Vermand à 18h30 pour une table ronde “Confinés, déconfinés : enjeux et conséquences” dans le cadre de l’exposition de dessins actuellement installée à la médiathèque. Les intervenants :

– Laure Labre : assistante socio-éducative

– Lydie Decout : psychologue

– Alexandre Coquin : sophrologue

