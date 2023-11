Table ronde à l’occasion de la parution du livre « Femmes photographes » Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Réservation obligatoire sur notre billetterie en ligne. La MEP – Maison Européenne de la Photographie – est heureuse d’accueillir le lancement du nouveau livre de Sylviane Van de Moortele « Femmes photographes. Dix ans de luttes pour sortir de l’ombre » à paraître aux Éditions Loco. À cette occasion, l’autrice Sylviane Van de Moortele échangera avec les femmes photographes Marie Docher et Lynn S.K. Le livre de Sylviane Van de Moortele fait le récit de 10 ans de luttes pour la visibilité et la reconnaissance des femmes photographes. À l’occasion de sa parution aux Éditions Loco, la MEP invite l’autrice en discussion avec Marie Docher et Lynn S.K., toutes deux photographes engagées dans ce combat. La table ronde sera suivie d’une signature à la librairie de la MEP en présence de Sylviane Van de Moortele, de 17h à 18h30. Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-a-loccasion-de-la-parution-du-livre-femmes-photographes-dix-ans-de-luttes-pour-sortir-de-lombre/

