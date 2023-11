Table ronde à la MEP : photographie, mode et art : quelle place pour la collaboration ? Maison Européenne de la Photographie Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant

Auditorium.

Tarifs : de 8 à 13 euros.

À l’occasion de Paris Photo et en écho à l’exposition « PHOSPHOR : Art & Fashion », la MEP propose une programmation spéciale dont une table ronde avec les artistes photographes Viviane Sassen et Nick Waplington. Anja Aronowsky Cronberg, fondatrice de la revue Vestoj, modèrera la discussion.

La photographie joue un rôle essentiel dans le monde de la mode où la recherche de l’esthétique et la de la créativité deviennent des outils de communication. Aujourd’hui, la frontière entre photographie de mode et photographie artistique est de plus en plus poreuse ; les stylistes et les maisons de mode offrant davantage de liberté aux photographes afin qu’iels expriment leur propre style.

Quelle est la place de la collaboration dans le cadre d’une commande commerciale ? L’univers de la mode peut-il être un espace d’expérimentation artistique ?

Cette table ronde propose une réflexion sur la relation entre photographie et mode à travers les travaux de deux artistes aux approches différentes : Viviane Sassen et Nick Waplington.

Cet échange se fera en anglais et sera traduit en français en direct.

La table ronde sera suivie d’une signature en public avec l’artiste Viviane Sassen à la librairie de la MEP.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-photographie-mode-et-art-quelle-place-pour-la-collaboration/

