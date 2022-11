Table-ronde #2 : Corps et paysages urbains

3 décembre 2022



2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03 18:30:00 Les aménagements urbains sont-ils adaptés à nos corps ou est-ce nos corps qui s’y adaptent ? Souvent décrite comme un être vivant, la ville a son corps, son cœur et ses périphéries. Cependant, l’environnement dans lesquels les habitants vivent, les conditionnent-ils par la suite ? Entre urbanisme, praticité et bien-être, quelle est la relation entre architecture urbaine et paysage corporel ? Table ronde avec les intervenants Guillaume Castel et l’atelier Bivouac dernière mise à jour : 2022-11-22 par

