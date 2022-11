Table ronde #1 : Le paysage intime Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Table ronde #1 : Le paysage intime Morlaix, 2 décembre 2022, Morlaix. Table ronde #1 : Le paysage intime

41 Quai du Léon Les Moyens du Bord – Cour des Artistes Morlaix Finistère Les Moyens du Bord – Cour des Artistes 41 Quai du Léon

2022-12-02 – 2022-12-02

Les Moyens du Bord – Cour des Artistes 41 Quai du Léon

Morlaix

Finistère Représentant l’intimité de chacun et chacune, le corps est un paysage du vécu. Telle une protection, il est notre première définition et retrace les mémoires de moments passés. Faisant également lui-même parti du paysage, quelle est donc sa place ? Entre élément personnel tout et à la fois collectif, nous nous questionnerons sur la définition d’un paysage intime. Table ronde avec les intervenantes Brigit Ber et Sarra Mezhoud lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.fr/temps-fort-1/ Les Moyens du Bord – Cour des Artistes 41 Quai du Léon Morlaix

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère Les Moyens du Bord - Cour des Artistes 41 Quai du Léon Ville Morlaix lieuville Les Moyens du Bord - Cour des Artistes 41 Quai du Léon Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Table ronde #1 : Le paysage intime Morlaix 2022-12-02 was last modified: by Table ronde #1 : Le paysage intime Morlaix Morlaix 2 décembre 2022 41 Quai du Léon Les Moyens du Bord - Cour des Artistes Morlaix Finistère Finistre morlaix

Morlaix Finistère