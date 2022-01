Table Ronde #1 – Femmes & Leadership Responsable : Brisons le plafond de verre EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Table ronde en ligne. Experts, dirigeants, diplômés et responsables formations seront présents lors de ce nouveau rendez-vous dédié à la place des femmes dans leur environnement professionnel. Plusieurs sujets seront abordés lors de cet échange : – #NégoTraining : Quel est ce module de formation gratuit qui accompagne à la négociation salariale des femmes ? Suivis de la conclusion #3 de l'impact du dispositif par la Chaire Impact Positif d'Audencia.- Parcours Emergence, élaboré par le cabinet KPMG pour ses collaboratrices dans le but de développer leur leadership.- Qu'est-ce que la « Bourse Leader au féminin » ?- Découvrez l'Executive MBA, une formation pour les (futurs) femmes dirigeantes ! Organisée par Audencia.

