Dans le cadre de la semaine de lutte parisienne de lutte contre les discriminations, nous sommes heureux de vous présenter la première table rencontre autour de la bisexualité dans la communauté LGBTQI issues du Maghreb et du Moyen-Orient vivant . Très souvent, la bisexualité elle est définie comme une perversion et rejet d'une homosexualité. Nous allons essayer d'échanger sur le sujet en donnant la parole en concerné.e.s et des expert.e.s sur la question: Nous sommes heureux de recevoir à cette rencontre: -VIVI: MiltantE LGBTQI+, co- sectériat co porte parole formation à Bicause. – Myriam : personne concernée , professionnelle de santé . – Imen: Militante LGBTQI , membre de Shams-france. La rencontre sera animée par Yacine DJEBELNOUAR, président de Shams-France. Nous serrons heureux et heureuses de vous recevoir parmi nous ! Accessibilité handicap moteur. Maison des associations de Paris Centre, 05 rue Perrée 75003 Paris Contact : contact@shams-france.org

