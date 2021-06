Saint-Nexans Saint-Nexans Dordogne, Saint-Nexans Table gourmande Saint-Nexans Saint-Nexans Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Nexans

Table gourmande Saint-Nexans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Nexans. Table gourmande 2021-07-10 18:00:00 – 2021-07-10

Saint-Nexans Dordogne Saint-Nexans Pour la 1ere manifestation réalisable de l’année, le Comité des Fêtes vous propose un moment convivial et chaleureux dans un cadre magnifique situé place de l’église,. Il y en aura pour tous les goûts pour réveiller les papilles, en présence de traiteurs, glacier, buvette, le principe de cette table gourmande est que chacun se dirigera vers son stand souhaité. La soirée sera animée par le D’J Arnaud PLACID. Cette manifestation se déroulera en plein-air. Pour la 1ere manifestation réalisable de l’année, le Comité des Fêtes vous propose un moment convivial et chaleureux dans un cadre magnifique situé place de l’église,. Il y en aura pour tous les goûts pour réveiller les papilles, en présence de traiteurs, glacier, buvette, le principe de cette table gourmande est que chacun se dirigera vers son stand souhaité. La soirée sera animée par le D’J Arnaud PLACID. Cette manifestation se déroulera en plein-air. +33 6 43 25 57 22 Pour la 1ere manifestation réalisable de l’année, le Comité des Fêtes vous propose un moment convivial et chaleureux dans un cadre magnifique situé place de l’église,. Il y en aura pour tous les goûts pour réveiller les papilles, en présence de traiteurs, glacier, buvette, le principe de cette table gourmande est que chacun se dirigera vers son stand souhaité. La soirée sera animée par le D’J Arnaud PLACID. Cette manifestation se déroulera en plein-air. Pour la 1ere manifestation réalisable de l’année, le Comité des Fêtes vous propose un moment convivial et chaleureux dans un cadre magnifique situé place de l’église,. Il y en aura pour tous les goûts pour réveiller les papilles, en présence de traiteurs, glacier, buvette, le principe de cette table gourmande est que chacun se dirigera vers son stand souhaité. La soirée sera animée par le D’J Arnaud PLACID. Cette manifestation se déroulera en plein-air. ©pixabay

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Nexans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Nexans Adresse Ville Saint-Nexans lieuville 44.80417#0.5477