TABLE FESTIVE DES PRODUCTEURS, 6 juillet 2022, . TABLE FESTIVE DES PRODUCTEURS



2022-07-06 18:00:00 – 2022-07-06 18:00:00 Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous Allée du Brivet, à l’occasion d’une soirée conviviale.

Dégustez les produits locaux à griller sur les barbecues mis à disposition pour l’occasion !

Au programme, marché du terroir, petite restauration et animations …

N'oubliez pas vos couverts !

