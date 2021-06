Grane Grane Drôme, Grane Table d’hôtes Grane Grane Catégories d’évènement: Drôme

Grane

Table d’hôtes Grane, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Grane. Table d’hôtes 2021-07-01 – 2021-08-31 Le Domaine de la Ruche 165 chemin de condon

Grane Drôme Grane EUR Un soir par semaine (les mercredis soir normalement) nous vous proposons de partager un menu Italo/Franco/Belge avec les produits de notre jardin et de notre région essentiellement

Réservation obligatoire au plus tard le lundi soir (priorité à nos hôtes). +33 6 01 46 37 74 dernière mise à jour : 2021-06-27 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grane Étiquettes évènement : Autres Lieu Grane Adresse Le Domaine de la Ruche 165 chemin de condon Ville Grane lieuville 44.73617#4.88401