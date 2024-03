Tablao Sara Sanchez Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

Tablao Sara Sanchez Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Sara Snachez au Centre Solea les 26 et 27 avril.

Le génie d’une musicienne débridée à la technique de pointe, une créativité tous azimuts et comédienne dans l’âme !



Sara Sanchez est une danseuse de seulement 19 ans. Depuis l’âge de 9 ans, elle danse professionnellement. Diplômée du Conservatoire de Grenade, cette surdouée hors norme est déjà propulsée dans la cour des plus grands. On l’a vue dans les festivals tels que la Biennale de Malaga, La Caña Flamenca ou le Festival de Jerez.



Son immense envergure lui vient avant tout des collaborations avec les artistes de plus grand prestige qui ont marqué son parcours Alejandro Sanz, au Wanda Metropolitano de Madrid, Diego Guerrero, Luis Perikin, Andrés Barrios, Israel Fernández, Kiki Morente, Diego Carrasco, Rosa López, Marta Sánchez, María Toledo, Pakete, Rafita de Madrid, Kerem, Antonio Sánchez.



Actuellement, elle fait partie du groupe merveilleux et polyvalent Patax, en tant que danseuse.



Sa personnalité et son tallent sont en train de la propulser sur la scène internationale à grande vitesse MTV Awards à New York, Hommage à Rocío Jurado au Cartuja Center de Séville…



A la danse Sara Sánchez

A la guitare Manuel Gómez

Au chant Emilio Cortés et Alberto García 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-27

Centre Soléa 68 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

