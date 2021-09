Marseille Centre SOLEA Bouches-du-Rhône, Marseille TABLAO Moisés Navarro et Ana Pérez Centre SOLEA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.centresolea.org](http://www.centresolea.org)E Un tablao choc pour ouvrir une saison exceptionnelle ! Le duo mythique qui a marqué l’histoire de notre institution, par sa brillance, sa fougue et sa sensibilité. Ana Pérez et Moisés Navarro seront accompagnés par des musiciens exceptionnels: Pepe Fernández à la guitare, El bocaíllo et Luis Yuse au chant (tous deux de Barcelone) RESERVATIONS: Les places se réservent et se règlent à l’avance: 06 14 55 54 52 [solea.centre@gmail.com](mailto:solea.centre@gmail.com) TARIF: 30 € | 25 € pour les élèves de Solea | 12 € pour les enfant de moins de 12 ans Possibilité de restauration sur place. ATTENTION: nous ne prenons pas la CARTE BLEUE ! Prévoyez chèques ou espèces. PLUS D’INFOS sur www.centresolea.org ♫♫♫ Centre SOLEA 68 Rue sainte, 13001 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:30:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00

